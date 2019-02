20 febbraio 2019- 14:38 Europee: venerdì a Roma riunione Conservatori-riformisti, entra Fdi (2)

(AdnKronos) - La riunione sarà seguita da un evento pubblico, che si terrà a Villa Miani alle ore 15.30, con interventi di esponenti politici internazionali su immigrazione e sicurezza. Interverrà anche il vicepresidente dell’Acre Raffaele Fitto: “Abbiamo fatto la scelta dei Conservatori qualche anno fa -ricorda- perché convinti delle politiche sbagliate dei partiti tradizionali che guidano l’Unione. Oggi con l’adesione di Giorgia Meloni si rafforza il polo conservatore e sovranista per cambiare e dare una svolta in Italia ed in Europa”. Prima del discorso di chiusura di Giorgia Meloni, interverrà il presidente del Gruppo Conservatore al Parlamento europeo Ryszard Legutko, uno degli esponenti di spicco del partito polacco Diritto e giustizia di Jaroslaw Kaczynski. "Siamo felici -commenta- di dare il benvenuto a Giorgia Meloni e Fratelli'd'Italia nella famiglia dei Conservatori. Si unisce a un partito che si sta muovendo positivamente verso il futuro sottolineando la necessità di un ritorno al buon senso a Bruxelles e per un’Unione europea che fa meno, ma meglio".