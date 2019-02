6 febbraio 2019- 19:38 Europee: verso capilista scelti da Di Maio, tensioni M5S per candidature/Adnkronos

Roma, 6 feb. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Volti noti, veri e propri 'big' capilista del M5S alle prossime elezioni europee. Per loro niente parlamentarie: Luigi Di Maio, capo politico del M5S, gli assegnerà direttamente un posto in cima ai listini. Cinque, in tutto, quelli previsti per le elezioni europee. Elezioni dove, comunque, a farla da padrona saranno le preferenze, dunque i 'capilista' potranno anche essere superati in corsa. Sarebbe questa la 'mediazione' alla quale si sta giungendo in casa 5 Stelle, dove i criteri delle candidature, soprattutto dopo la svolta alle scorse elezioni politiche di aprire alla cosiddetta società civile, stanno generando non poche tensioni.In particolare, a quanto apprende l'Adnkronos, nelle settimane scorse si era considerata l'ipotesi di una vera e propria 'quota', ben più corposa, decisa da Di Maio, dunque calata dall'alto. Un sorta di listino nella lista. Un'ipotesi che aveva mandato in fibrillazione gli europarlamentari uscenti, timorosi di perdere il seggio per fare spazio al volto noto di turno. Nelle ultime ore, invece, a Bruxelles sembra tornato il sereno. L'opzione capilista ad appannaggio di Di Maio, riflettono tra loro gli europarlamentari, graverebbe solo su 5 seggi in tutto: gli eletti 5 Stelle di casa a Bruxelles sono attualmente 11, visto che sei hanno abbandonato il gruppo in corsa. E i sondaggi attualmente in mano al Movimento parlano di 22-25 seggi: numeri alla mano, ci sarebbe spazio per tutti. Ma se i capilista decisi da Di Maio sembrano aver portato un clima di serenità in Europa, i 'falchi' del Movimento guardano col fumo agli occhi anche aquesta opzione. Una ipotesi che ormai sembrerebbe una decisione già presa, anche se le regole per le candidature non sono ancora state inviate al comitato dei garanti chiamati a 'vidimarle'.