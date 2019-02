6 febbraio 2019- 19:38 Europee: verso capilista scelti da Di Maio, tensioni M5S per candidature/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "Così rischiamo altri casi De Falco - ragiona un volto noto del M5S, considerato tra i più ortodossi del Movimento - imbarchiamo gente che ci userà come taxi, mentre potremmo far spazio a gente nostra, a veri e propri attivisti che meritano una possibilità. Tant'è, che la base si farà sentire sicuramente quando le regole verranno rese note...".Ma i volti noti saranno in lista. Finora erano circolati quelli di Licia Colò e Sarah Varetto, ma dai piani alti del Movimento spiegano che verranno resi noti solo in aprile, non prima. Nella lista dei big non dovrebbe esserci Filippo Nogarin, il sindaco di Livorno che qualche mese fa era sceso a Roma per parlare con Di Maio anche di europee. "Se Nogarin e altri esponenti 5 Stelle piuttosto noti dovessero candidarsi - spiega un beninformato all'Adnkronos - faranno le 'parlamentarie' come tutti gli altri". Gli unici che non dovranno guadagnarsi il favore della base grillina sono i 5 'big' scelti dal vicepremier. "Un tempo li chiamavamo 'foglie di fico - lamenta una deputata di vecchio corso - ma quelli erano altri tempi, quello era il M5S...".