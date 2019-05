27 maggio 2019- 12:42 Europee: Zaia, 'In Veneto nessun rimpasto, ottimi rapporti con Fi e Fdi'

Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "Per me le dinamiche non cambiano". Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se cambieranno i rapporti nella maggioranza, dopo questo risultato elettorale. "Sono rispettoso del voto dei miei concittadini espresso nel 2015. Io ho una maggioranza solida, dove Lega è azionista di riferimento. Da me non ci saranno rimpasti. Ho ottimi rapporti con tutti i compagni di viaggio: Forza Italia, FdI. Io sono concentrato su partite importanti: Olimpiadi, Unesco, autonomia, Pfas e partite ambientali, Pedemontana veneta", ha concluso.