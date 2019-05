27 maggio 2019- 12:44 Europee: Zaia, 'vittoria personale di Matteo Salvini, ora tocca all'autonomia'

Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "Questa e' una vittoria personale di Matteo Salvini, per la sua determinazione per la sua voglia di fare e anche per la dedizione che ha dedicato a questo progetto". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta il voto europeo, oggi da San Vendemiano, la sua roccaforte nel trevigiano. "Credo che dietro a tutto ci sia la coerenza. Le cose che abbiamo promesso di fare le abbiamo fatte. Ne abbiamo ancora una, l'autonomia e la dobbiamo fare", ha concluso Zaia.