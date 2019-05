27 maggio 2019- 18:51 Europee: Zannola a Giachetti, 'Pd avanza rispetto a disastro 2018'

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Al collega consigliere capitolino Roberto Giachetti consiglio una maggiore prudenza nel mettere insieme le pere con le mele, come sta facendo, probabilmente consigliato male da altri esponenti Pd sulla sua stessa lunghezza d'onda, con i voti assoluti del Pd alle politiche dell'anno scorso paragonati a quelli delle europee di ieri". Così il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola replica a Roberto Giachetti."Un'operazione spericolata e senza senso perchè, come dovrebbe sapere un parlamentare di lungo corso, alle politiche del 4 marzo votarono 33,9 milioni di elettori (affluenza 73%) mentre alle europee di ieri l'affluenza si è fermata a 27 milioni di cittadini (affluenza 56,2%). Quindi circa 7 milioni in meno di elettori alle urne". "In termini assoluti, quindi, un'analisi fuorviante quella di Giachetti nel confronto del risultato in percentuale disastroso del partito alle politiche con l'avanzata registrata ieri dal Pd".