6 marzo 2019- 20:49 Europee: Zingaretti 'avanti su lista Pd aperta e unitaria', ma con Calenda è rottura/Adnkronos

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Nicola Zingaretti non archivia la lista unitaria. Sta sentendo tutti. Oggi anche Carlo Calenda, su tutte le furie dopo un pezzo di Repubblica che dava per tramontato il listone. Via social il segretario Pd puntualizza: "Il lavoro per una lista aperta e unitaria alle europee va avanti". Quindi il listone si fa? No, probabilmente non si farà. E dalle parti del segretario dem, si spiega che, se andrà così, non sarà per volontà di Zingaretti ma per il rifiuto dei potenziali alleati a far parte di un'unica lista. Già l'incontro di ieri con Emma Bonino non era andato benissimo. Da Verdi e Italia in Comune si fa sapere che il loro progetto, già avviato, di una lista insieme resta in piedi. Insomma, i vari interlocutori che già avevano detto no a Calenda sul listone nelle scorse settimane, al momento, non stanno rivedendo le loro scelte. Gli unici a proporre una lista unitaria di tutti quelli che andranno poi nel gruppo del Pse, è Mdp. Lo ha ribadito anche oggi Roberto Speranza in un'intervista. Ma pare proprio che il Pd di Zingaretti non abbia alcuna intenzione di fare un passo di questo genere. "Hanno fatto una scissione un anno fa... e poi alle europee c'è un sistema proporzionale", è la riflessione. Insomma, ognuno per sè.