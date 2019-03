6 marzo 2019- 20:49 Europee: Zingaretti 'avanti su lista Pd aperta e unitaria', ma con Calenda è rottura/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Zingaretti comunque intende portare avanti fino in fondo il tentativo della lista unitaria. "La prossima settimana incontro con Più Europa: verificheremo le loro scelte ma, qualunque saranno le loro decisioni, combatteremo una battaglia comune per cambiare l'Europa", ha annunciato via Twitter. Ieri, martedì, Zingaretti ha visto Emma Bonino e oggi ha sentito Federico Pizzarotti. A tutti il segretario dem sta spiegando che il Pd sarà ovviamente il cuore pulsante della lista "aperta e unitaria", anche se dal punto di vista della forma (nome e simboli) non ci sono 'tabù'.Con +Europa, almeno per quel che riguarda la lista comune, il dialogo è stato breve: "La linea del Congresso è quella di presentare una lista autonoma nell'ambito del progetto liberal democratico che fa parte dell'Alde con il simbolo di +Europa", spiega Benedetto Della Vedova aggiungendo: "Non è nemmeno una opzione da considerare" la partecipazione a una lista del Pd per le europee, anche se aperta. 'No, grazie' alla lista Pd arriva anche dai Verdi: "Facciamo gli auguri a Zingaretti, noi abbiamo un progetto europeo, verde e civico insieme a Italia in Comune". E dunque come si sopperisce all'assenza di un listone? Con candidature che allargano il campo del Pd, come quella di Giuliano Pisapia, per dire.