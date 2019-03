6 marzo 2019- 20:49 Europee: Zingaretti 'avanti su lista Pd aperta e unitaria', ma con Calenda è rottura/Adnkronos (3)

Quindi, il capitolo Calenda. Stasera l'ex-ministro a Zapping ha detto di aver sentito Zingaretti ma la telefonata non sembra aver risolto. Calenda infatti ha chiesto chiarezza al segretario dem ma a sera non pare abbia avuto le risposte che cercava. "Ci siamo parlati con Zingaretti e oggi lui ha fatto una dichiarazione per dire che sta lavorando per costruire una lista unitaria, che farà un incontro con Più Europa e Pizzarotti: è la strada giusta, ma intanto ho fermato le nostre iniziative europee. Mi diranno loro se si andrà avanti su questa strada, io per il momento non posso far perdere tempo alla gente". Ma il listone si farà o no? "Non è sicuro". Le incomprensioni con i potenziali alleati sulla lista non sembrano, però, scoraggiare più di tanto il segretario dem, che domani vedrà Frans Timmermans, il candidato del Pse alla presidenza della Commissione europea. Per Zingaretti, infatti, fondamentale è che con le forze europeiste e democratiche "combatteremo una battaglia comune per cambiare l'Europa". Il segretario dem guarda alla partita da giocare nel Parlamento europeo un volta che sarà formato. "La cosa importante -spiega Benedetto Della Vedova- è che ci siano tanti deputati italiani eletti nelle forze europeiste che si oppongono ai nazionalisti, perchè la tradizionale alleanza Pse-Ppe non ci sarà più e andranno cercati nuovi equilibri tra i gruppi presenti in Parlamento".