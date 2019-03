7 marzo 2019- 20:38 Europee: Zingaretti con candidato Pse, 'Renzi con Macron? Non è divisione'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - E Carlo Calenda? "Ho sottoscritto il manifesto e sono convinto dell'idea di Carlo Calenda -risponde Zingaretti- , lavoreremo per liste aperte, ricche e inclusive pescando non solo nella societa' ma anche negli attori politici disponibili" come Giuliano Pisapia, forse Massimo Cacciari e magari lo stesso Calenda. "Quello che conta è che nel campo di forze del centrosinistra non ci siano guerre. Noi faremo al paese una proposta politica unitaria, ricca, competitiva. E se accanto ci saranno liste che si muovono, non dovremmo viverlo con spirito di polemica, ma uniti dallo stesso obiettivo. Nemmeno un voto -ha sottolineato Zingaretti- deve essere sprecato".