18 maggio 2019- 19:00 Europee: Zingaretti, 'con Salvini partiti nemici dell'Italia'

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Da Salvini nessuna idea per il futuro degli Italiani. Tanta demagogia e odio per gli interessi della Lega. Una sfilata di partiti nemici dell’Italia, con Marine Le Pen che non sosterrà mai politiche di gestione comunitaria a partire dall'immigrazione lasciando sola l'Italia". Lo scrive su Facebook, a proposito della manifestazione di Milano, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Da parte nostra -aggiunge- nessuna complicità con questa destra: governo e Salvini a casa".