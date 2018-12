19 dicembre 2018- 16:35 Europee: Zingaretti, simbolo Pd ma liste aperte a società responsabile

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "Io credo che il Pd debba presentare il suo simbolo" alle europee. Lo dice Nicola Zingaretti a Corriere Tv. "Un partito rinnovato, dal profilo molto aperto e con un forte coinvolgimento della società responsabile: questa è la proposta che io sto avanzando". Quanto a Carlo Calenda che lo ha criticato via twitter a proposito delle indiscrezioni su un listone alle europee con dentro anche i fuoriusciti dal Pd, Zingaretti ribatte: "Lo leggo su twitter... anche per rispetto, io ascolto tutti. Calenda è stato un ministro con cui ho risolto crisi industriali, abbiamo un ottimo rapporto. Non ho alcun problema personale con lui".