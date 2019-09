26 settembre 2019- 18:17 **Eutanasia: Casellati, 'Senato esamini subito ddl sul tema'**

Roma, 26 set. (AdnKronos) - “Il Senato farà la sua parte. Io penso che noi qui dovremmo mettere immediatamente all’ordine del giorno questo tema sui vari disegni di legge che giacciono in commissione e spero che il Parlamento che è il luogo del dibattito, della sintesi anche politica, tenga conto delle tante sensibilità che ci sono su questo tema come su tutti i temi di carattere etico". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista a 'Settegiorni' del direttore di Rai Parlamento, Antonio Preziosi. "Il Parlamento si è trovato di fronte ad un argomento molto molto difficile e la Camera non è riuscita a trovare una composizione nel giro di un anno. Il Senato - avendo la Camera finito di lavorare il 31 di luglio - ed essendoci poi stata la crisi politica - il Senato non ha avuto purtroppo la possibilità di entrare nel merito di queste complesse questioni”.