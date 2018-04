24 aprile 2018- 16:23 Eutanasia: cdm conferisce cittadinanza italiana ad Alfie

Roma, 24 apr. (AdnKronos) - Il governo ha conferito la cittadinanza italiana ad Alfie Evans, il bimbo gravemente malato conteso fra le speranze dei genitori, che vorrebbero dargli un’ultima possibilità, e la decisione dei medici dell’ospedale in cui è ricoverato, che ritengono più opportuno staccare la spina. "Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi - si legge in una nota - alle ore 15.12 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Paolo Gentiloni. Segretario la sottosegretaria alla presidenza Maria Elena Boschi".Su proposta del ministro dell’Interno Marco Minniti, "ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91", il governo "ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana ad Alfie Evans - si legge nella nota del Cdm - nato a Liverpool (Gran Bretagna) il 9 maggio 2016, in considerazione dell’eccezionale interesse per la Comunità nazionale ad assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici, nella tutela di preminenti valori umanitari che, nel caso di specie, attengono alla salvaguardia della salute".