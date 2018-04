24 aprile 2018- 21:28 Eutanasia: Ferri, giusto impegno governo per dare cittadinanza ad Alfie

Milano, 24 apr. (AdnKronos) - "Giusto, umano, significativo, è stato l’impegno del governo di concedere la cittadinanza italiana ad Alfie Evans per consentire adeguate cure presso centri di eccellenza sul territorio italiano". Lo afferma Cosimo Maria Ferri, sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia."Sento di esprimere affetto, solidarietà, sostegno ed ammirazione nei confronti dei genitori di Alfie per aver sostenuto fino in fondo la propria scelta. Auspico con fiducia che la comunità scientifica possa individuare il percorso terapeutico più idoneo per assistere il bambino", conclude.