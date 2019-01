30 gennaio 2019- 19:02 **Eutanasia: Fico, 'bene avvio esame legge, spero sintesi comune'**

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "Sono orgoglioso che la Camera dei deputati abbia deciso di avviare l’esame della proposta di legge popolare sul rifiuto dei trattamenti sanitari e sull'eutanasia. Siamo di fronte a un compito importante per la Camera, un compito da affrontare con grande senso di responsabilità per avviare la riflessione su un argomento delicato, su cui si è registrato un ritardo normativo notevole. È un lavoro che richiederà tutta la sensibilità e la lungimiranza possibile per trovare una sintesi comune". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico."Si raccoglie così -aggiunge- non soltanto la domanda di legiferare su questo tema che è arrivata tempo fa dai cittadini, ma anche il richiamo che la Corte costituzionale ha fatto al Parlamento con la sua decisione dello scorso ottobre. La Consulta ha dato alle Camere un anno per colmare il vuoto normativo sul fine vita, un’indicazione di tempo precisa in un’ottica di dialogo e di sinergia fra le più alte istituzioni del Paese. Ringrazio le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera -conclude Fico- per questo atto di inizio e auguro a tutti buon lavoro".