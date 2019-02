20 febbraio 2019- 10:57 Eutanasia: Fico, 'Parlamento deve rispondere con attenzione e sensibilità'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "Il Parlamento ha di fronte a sé una grande opportunità, un’occasione preziosa di affrontare nuovamente il tema dell’eutanasia, valutando le possibili soluzioni con attenzione e sensibilità. In coerenza con il mio ruolo istituzionale, ritengo che questa sollecitazione non possa essere in alcun modo lasciata senza adeguata, compiuta e tempestiva risposta dalle Camere. Confido dunque che il recente avvio dell’esame della proposta di legge di iniziativa popolare relativa al rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia, presso le commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera, possa costituire l’occasione per un intervento organico su questi temi, nel solco tracciato dalla Corte costituzionale". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, aprendo alla Camera il convegno "Eluana 10 anni dopo: ricordare la testimonianza, rilanciare il messaggio". "Abbiamo il compito di intervenire -ha aggiunto Fico- per restituire dignità e centralità al Parlamento su questioni delicate, su cui sono indispensabili approfondimento e confronto. E abbiamo il dovere di fornire risposte vere e alte alle persone che hanno attraversato momenti difficili come Beppino Englaro. E a quelle che li attraverseranno. Abbiamo una responsabilità".