20 febbraio 2019- 15:11 Eutanasia: Marcucci, 'tutti si impegnino con urgenza per buona legge'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "A 13 anni dalla morte di Luca Coscioni, è sconsolante pensare che il nostro Parlamento non sia ancora riuscito ad affrontare il tema del fine vita. In un Paese civile ed europeo, domani mattina tutti i Gruppi parlamentari si siederebbero ad un tavolo per concordare una buona legge sul fine vita, come ci ha chiesto anche la Corte costituzionale". Lo scrive su Facebook Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato."Nei mesi scorsi, insieme a Maria Antonietta Farina e Istituto Luca Coscioni, ho depositato una proposta di legge firmata da molti senatori del Pd, che affronta in modo serio e ragionevole l'argomento. Chiediamo a tutti i gruppi parlamentari, con urgenza, di concordare una buona legge", conclude Marcucci.