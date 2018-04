26 aprile 2018- 15:42 Eutanasia: Palmieri, governo denunci ospedale Alder Hey

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Perché il governo non denuncia penalmente l'ospedale Alder Hey di Liverpool per sequestro di persona e tentato omicidio del cittadino italiano Alfie Evans? Questo nei fatti è ciò che sta accadendo ai danni del piccolo Alfie". Lo chiede il deputato di Forza Italia, Antonio Palmieri."Abbiamo tutti il dovere -aggiunge- di tentare ogni strada possibile per sottrarre Alfie alle 'cure' dei medici dell'Alder Hey. Altrimenti a cosa è servito dargli la cittadinanza italiana? Attraverso il consolato, l'Italia può attivarsi per denunciare i reati che si stanno consumando ai danni di un cittadino italiano".