EUTANASIA: POLLASTRINI, CAPPATO HA RISPETTATO SCELTA PERSONA SOFFERENTE

10 luglio 2017- 20:13

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - ''Il Senato approvi subito ile dichiarazioni anticipate di trattamento. Comunque la si pensi e' una legge saggia e umana. Marco Cappato ha messo se stesso a repentaglio per il profondo rispetto verso scelta di una persona drammaticamente sofferente''. Lo afferma in una nota la vicepresidente del Pd, Barbara Pollastrini. ''Il Parlamento ha il dovere di legiferare nel rispetto della dignita' e della responsabilita' di ognuno. Da anni aspettiamo il testamento biologico. Una legge che non obbliga ma tutela'', conclude la deputata democratica.