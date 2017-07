EUTANASIA: RADICALI, A PROCESSO IRRESPONSABILITà STATO CHE NEGA DIRITTI

10 luglio 2017- 18:49

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "Ogni cittadino deve essere grato a Marco Cappato, perché al processo porterà l'irresponsabilità di uno Stato che nega ai cittadini diritti e libertà di scelta". Lo afferma Riccardo Magi, segretario di Radicali Italiani. "Aiutando Dj Fabo ad affermare la sua volontà e autodenuciandosi alle autorità giudiziarie, Cappato ha permesso di aprire finalmente un dibattito pubblico nel paese sul fine vita, smascherando l'ignavia del Parlamento. Se l'Italia avrà una legge sul biostamento - sottoliea Magi - sarà soprattutto grazie alle lotte nonviolente e alle disobbedienze civili radicali, proprio come per le principali conquiste di civiltà da mezzo secolo a questa parte: quelle che Beppe Grillo bolla come 'disgrazie'"."A Marco va tutto il nostro sostegno in questa battaglia difficile, che continueremo a portare avanti insieme per affermare la libertà di scelta dei cittadini, fino alla fine" assicura Magi.