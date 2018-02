EUTANASIA: TAJANI, NON CREDO CHE CAPPATO ABBIA ISTIGATO AL SUICIDIO

15 febbraio 2018- 13:10

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "L'accanimento terapeutico no, ma non avrei fatto quello che ha fatto Cappato, ma non credo che abbia istigato al suicidio". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ai microfoni di Radio anch'io.