EVASI OLTRE 8 MILIONI DI IVA, SEQUESTRATI CONTI LYCAMOBILE

24 maggio 2017- 11:17

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - Sequestrati i conti correnti della Lycamobile S.r.l. per omesso versamento dell'Iva per oltre 8 milioni di euro per il 2015. Lo fa sapere la Guardia di Finanza di Roma che ha effettuato il sequestro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica capitolina.La società, spiegano i finanzieri, è la filiale italiana del noto omonimo gruppo multinazionale, che costituisce uno dei più grandi 'operatori mobili virtuali' internazionali, specializzato nell’offerta su scala mondiale di servizi voce e dati a basso costo nonché di servizi finanziari e di viaggio. "L’ingente evasione dell’Iva - osserva la Finanza - è stata scoperta nel corso di complesse attività ispettive riguardanti i significativi volumi delle cessioni di schede e ricariche telefoniche effettuate sul territorio nazionale" dall'operatore. Ciò ha portato, al momento, alla denuncia dell’amministratore unico dell’impresa per il reato di omesso versamento di Iva. Sulla base degli elementi acquisiti attraverso l’attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, il gip ha disposto il sequestro dei conti correnti e di tutti gli altri rapporti finanziari della società e del relativo legale rappresentante, "fino a concorrenza del profitto del reato commesso, pari a 8.315.636 euro".