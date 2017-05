EVASIONE FISCALE, RENATO SORU ASSOLTO IN APPELLO

8 maggio 2017- 15:45

Cagliari, 8 mag. – (Adnkronos) - La Corte d'Appello di Cagliari, presidente Claudio Gatti, ha assolto il patron di Tiscali, Renato Soru, dall'accusa di evasione fiscale. L'ex presidente della Regione Sardegna era stato condannato in primo grado, il 5 maggio dello scorso anno, a tre anni di reclusione per il prestito di circa 2,6 milioni alla sua stessa società Andalas Ltd. con sede a Londra.L’europarlamentare del Pd, ex segretario regionale dei dem sardi, aveva versato all'erario oltre 7 milioni saldando oltre l'evasione presunta, anche sanzioni e interessi. Soru ha ascoltato la sentenza in aula, pronunciata dopo poco meno di mezz'ora di Camera di consiglio dei giudici di secondo grado, che hanno cancellato i tre anni inflitti dal Tribunale.