EVEREST, STOP ALLE SCALATE IN SOLITARIA

30 dicembre 2017- 15:13

Katmandu, 30 dic. (AdnKronos) - Stop alle scalate in solitaria, compresa quella dell'Everest. Lo hanno deciso le autorità nepalesi nel tentativo di ridurre gli incidenti. Le nuove regole impediscono anche alle persone con amputazioni e alle persone senza vista di tentare di raggiungere la vetta più alta del mondo. Quest'anno si è registrato il record di tentativi di scalata dell'Everest, ma è cresciuto anche il numero degli incidenti mortali. In questa stagione il bilancio delle vittime è finora di sei morti, compreso l'85enne Min Bahadur Sherchan, morto nel tentativo di riconquistare il record di persona più vecchia a raggiungere la cima della vetta più alta del Pianeta. In base alle nuove regole, riferisce la Bbc, gli stranieri dovranno essere accompagnati da una guida locale. L'auspicio delle autorità locali è quello di creare maggiori opportunità di lavoro per le guide nepalesi. A partire dal 1920 sono state oltre 200 le persone morte nel tentativo di scalata dell'Everest, con la maggior parte delle vittime rimaste uccise a partire dal 1980.