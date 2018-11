16 novembre 2018- 15:16 Eviva: Assemblea delibera messa in liquidazione società

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - L'Assemblea dei soci di Eviva, società operante nel mercato italiano dell’energia elettrica e del gas,ha deliberato lo scorso 12 novembre la messa in liquidazione della società. Lo rende noto la società in un comunicato."Il venir meno del supporto delle istituzioni finanziarie, per cause esterne all’azienda - si legge nella nota-, ha determinato una situazione di stress finanziario che, alla fine, ha portato all’impossibilità di proseguire oltre l’attività e alla perdita della continuità aziendale. Le trattative nel frattempo avviate con diversi terzi potenziali investitori per consentire una ristrutturazione in continuità indiretta non hanno avuto esito positivo. La società invita la clientela ad attivarsi fin da subito per l’individuazione di soluzioni alternative per le forniture di energia e gas. A tal riguardo, la società comunicherà nei prossimi giorni le tempistiche per l’attivazione dei servizi di ultima istanza come previsti dalla regolazione vigente. Le linee guida del piano di liquidazione, attualmente in fase di elaborazione, saranno illustrate ai creditori non appena possibile.