21 febbraio 2019- 00:20 Evolvere: con My Solar Family per più grande community energetica d'Italia

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Il Gruppo Evolvere, azienda italiana leader nel settore della generazione distribuita, entra in My Solar Family, innovativa startup digitale nel mondo del fotovoltaico, per realizzare la più grande community di prosumer a livello italiano, con oltre 60mila appartenenti. L’obiettivo comune è quello contribuire alla diffusione di un nuovo modello, in cui ogni consumatore è anche un produttore di energia, che può beneficiare dei vantaggi derivanti dall’innovazione tecnologica e dai servizi a valore aggiunto. Il tutto finalizzato alla costruzione di una vera e propria smart grid, nella quale i prosumer potranno scambiarsi direttamente l’energia elettrica e offrire servizi alla rete, con importanti benefici economici, ambientali e sociali. Un circolo virtuoso in cui ogni elemento della catena diventa realmente parte attiva. Un percorso comune in linea con le recenti e rivoluzionarie direttive dell’Unione Europea, che porteranno in pochi anni ad una trasformazione radicale del mercato elettrico; ma anche in linea con gli obiettivi e i valori del movimento globale delle B Corp, prestigiosa ed esclusiva certificazione raggiunta da Evolvere. Oggi i membri della community possono usufruire dell’analisi dei flussi energetici ed economici, del monitoraggio dell’impianto attraverso dispositivi quali smart meter, parte di un ecosistema tecnologico più grande e complesso che grazie all’elaborazione dei big data raccolti su cloud, eroga servizi digitali e innovativi al cliente finale, tramite web e App.