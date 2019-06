26 giugno 2019- 19:46 Ex Alcoa: Rota (Fiom), 'Portovesme diventi priorità Governo' (2)

(AdnKronos) - Per queste ragioni, rileva, "abbiamo chiesto all’azienda e al Ministero di intensificare il più possibile le fasi di confronto per definire un costo dell’energia compatibile e di fissare quanto prima un incontro al Mise".Inoltre, conclude Rota, "è stato posto il tema della copertura economica degli ammortizzatori sociali sia per le risorse già stanziate, che ancora non sono state percepite dai lavoratori a decorrere dal mese di gennaio, sia per il rifinanziamento dei mesi successivi dato che le risorse previste garantiscono l’erogazione fino al mese di agosto".