5 novembre 2019- 13:31 Ex Ilva: Barbagallo, 'togliere immunità penale errore se ha dato alibi'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Togliere l’immunità penale è stato un errore se ha dato alibi ad ArcelorMittal per sfilarsi. Non è consentito a nessuno potersi sfilare da un'attività che è fondamentale per il futuro economico e produttivo del nostro paese". Così il segretario della Uil, Carmelo Barbagallo, commentando la situazione dell'ex Ilva, al termine della presentazione rendiconto sociale Inps.