4 novembre 2019- 15:43 **Ex Ilva: Bellanova, 'Arcelor revochi decisione, Conte e Patuanelli intervengano'**

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Arcelor Mittal receda dai propositi appena annunciati ai Commissari Straordinari ex Ilva, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervengano immediatamente per impedire la perdita di circa 20mila posti di lavoro, lo smottamento della filiera italiana dell’acciaio, lo stop al Piano ambientale a Taranto, la compromissione irreversibile di un percorso teso a tutelare salute, lavoro, ambiente". Così il ministero delle Politiche agricole, Teresa Bellanova dopo aver appreso della nota inviata da Arcelor Mittal ai Commissari Straordinari ex Ilva. "Chiedo ad ArcelorMittal di recedere dai propositi annunciati - sottolinea come chiedo a Conte e a Patuanelli un’azione immediata che troverà in me e in Italia Viva totale sostegno perché non accada l’irreparabile e si possa riaprire, esattamente come aveva già garantito Patuanelli e come io stessa avevo sollecitato, un tavolo sgombro da minacce di qualsiasi natura".