4 novembre 2019- 15:50 Ex Ilva: Bernini, 'da Pd lacrime coccodrillo, scudo penale era indispensabile'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Lo sconcerto del Pd su ArcelorMittal sono solo lacrime di coccodrillo: lo scudo penale all’azienda era una misura indispensabile per rilanciare l'ex Ilva di Taranto, quando hanno deciso di farlo cadere non sapevano di mettere a rischio il futuro dell'acciaio italiano?". Lo scrive in un tweet Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Fi.