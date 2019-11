4 novembre 2019- 16:19 Ex Ilva: Carfagna, 'gestione sciagurata M5S'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Se un’azienda vuole investire in Italia, deve poter contare su regole certe. Su una politica industriale seria e non affidata ai ripensamenti di partiti e maggioranze instabili. La rinuncia di Arcelor Mittal allo stabilimento ex Ilva è solo l’ultima conseguenza della sciagurata gestione del M5S. Siamo ora di fronte a una vera e propria emergenza sociale, ambientale e occupazionale. Il governo faccia tutto il necessario per provare a rimediare a questo danno, tutelando i posti di lavoro e consentendo una ordinata riconversione ambientale dell’impianto”. Lo scrive in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.