6 novembre 2019- 23:09 Ex Ilva: Conte, 'in questo momento nessuna richiesta nostra accettata'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "In questo momento non c'è nessuna soluzione, nessuna richiesta nostra è stata accettata" da ArcelorMittal. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva.