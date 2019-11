4 novembre 2019- 19:32 Ex Ilva: Conte, 'per governo massima priorità, tutto per tutela occupazione'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Per questo Governo la questione Ilva ha massima priorità. Già domani pomeriggio ho convocato a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal. Faremo di tutto per tutelare investimenti produttivi, livelli occupazionali e per proseguire il piano ambientale". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.