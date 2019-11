4 novembre 2019- 15:31 Ex Ilva: Ferri, 'Conte prenda delega crisi, Patuanelli ha sottovalutato'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Conte prenda la delega su crisi Ilva Arcelor Mittal che riguarda non solo Taranto ma anche altre aziende del Paese come quella della Nuova Sanac spa". Lo dichiara Cosimo Ferri. "Il ministro Patuanelli ha sottovalutato la questione e aver sposato la modifica della norma è stato un errore, sia ora Patuanelli a rispondere ai 30 mila lavoratori. Ecco perché Di Maio e’ scappato dal Mise agli Esteri, questo è il fallimento anche del suo operato, troppe promesse pochi risultati. Oggi unico interlocutore e’ Arcelor Mittal e tornare indietro senza una soluzione per il Paese, per i lavoratori e per il sistema produttivo e’ davvero pericoloso ed incerto".