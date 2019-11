4 novembre 2019- 16:24 Ex Ilva: Gasparri, 'grillini distruggono lavoro e occupazione'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “I grillini sono riusciti nell'intento di mettere in fuga la Mittal dall'Ilva di Taranto. Una tragedia sociale che si abbatte su Taranto, sulla Puglia, sull'intera Italia. Sono degli sciagurati e degli irresponsabili, guidati da Grillo e da Di Maio, che distruggono lavoro e occupazione". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Altro che reddito di cittadinanza e altre pagliacciate. Bisogna riprendere subito i contatti con la Mittal -aggiunge l'esponente azzurro- cacciando oggi stesso dal governo i grillini, che sono un pericolo per l'Italia, per il lavoro, per la stabilità sociale. I grillini sono da mandare in tribunale. Via loro, resti in Italia la Mittal".