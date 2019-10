30 ottobre 2019- 18:58 Ex Ilva: governo ad ArcelorMittal, pronto a verificare strumenti anti crisi

Roma, 30 ott. - (Adnkronos) - "A fronte delle criticità rappresentate dall’azienda, maturate nei mesi scorsi e dovute anche a fattori di contesto, che renderebbero difficile il mantenimento degli impegni assunti sul fronte produttivo e occupazionale, il Governo si è detto disponibile ad approfondire e verificare tutte le condizioni e gli strumenti per affrontarle e risolverle". Così in una nota congiunta il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, al termine dell’incontro con i vertici di ArcelorMittal."Il Governo ha confermato, di fronte ai vertici di ArcelorMittal, la piena consapevolezza del valore strategico per il nostro Paese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, e ribadito con forza la necessità di garantire la continuità produttiva, la realizzazione del piano ambientale e la tutela occupazionale", prosegue la nota. Nei prossimi giorni sarà convocato un nuovo tavolo di confronto tra Governo e azienda che coinvolgerà anche i sindacati e le istituzioni locali. All’incontro al Mise per ArcelorMittal ha partecipato il neo Ad Italia, Lucia Morselli.