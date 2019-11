5 novembre 2019- 14:20 Ex Ilva: Gualtieri, 'whatever it takes, paese serio deve fare tutto il possibile'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - ''Mi è piaciuto un titolo di oggi'' sull'Ilva, ''che citava espressione resa celebre da Mario Draghi: whatever it takes. Penso che un paese serio deve fare tutto il possibile e il necessario per evitare un esito negativo e drammatico''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nell'audizione della commissione Finanze della Camera.