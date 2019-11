5 novembre 2019- 18:17 Ex Ilva: linea dura Conte con Mittal, ma scudo divide governo/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Il M5S non vuole arretrare di un passo -"salta il gruppo se si tocca lo scudo", ragiona una fonte di primo livello- mentre Italia Viva annuncia un emendamento al dl fisco per reintrodurlo e il Pd lascia intendere di condividere la linea. Sullo sfondo Matteo Salvini attacca rosicchiando consenso, il timore diffuso nelle forze di maggioranza.Domani stesso, dopo il vertice con AncelorMittal, Conte farà il punto con gli alleati: non è ancora chiaro se si terrà un vertice ad hoc o se il Consiglio dei ministri, in programma per le 17, sarà il momento per affrontare l'annosa questione. Che -di questo il premier è perfettamente consapevole- crea parecchie divisioni, tra e all'interno delle forze di maggioranza. Le acque più agitate si registrano nel M5S, dove i 'governisti' hanno da sempre avuto una linea più morbida sullo scudo, mentre tra i parlamentari si registrano le posizioni più 'barricadere', quelle che hanno portato a cancellare l'immunità penale dal dl imprese. Dagli stessi eletti, infatti, è arrivata prima la richiesta di un incontro con il ministro Patuanelli, per chiedere di 'sbianchettare' lo scudo, poi la riunione fiume al Senato con il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà che ha portato alla retromarcia e allo stop all'immunità. Votata, ricordano dal M5S, anche da Iv, Pd e Leu.