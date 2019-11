4 novembre 2019- 17:09 Ex Ilva: Lupi, 'se possibile governo torni su propri passi'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “A furia di insistere ce l’hanno fatta, sono riusciti a far recedere Arcelor Mittal dal salvataggio dell’ex Ilva. La gestione del rilancio della più grande acciaieria d’Europa da parte dei ministri grillini che se ne sono occupati è stata delirante fin dall’inizio e adesso, con questo decreto che toglie lo scudo legale ai dirigenti della società indiana -scudo concesso precedentemente ai commissari- è stata la mazzata finale con conseguenze occupazionali devastanti non solo per la città di Taranto, ma anche per gli altri stabilimenti e per tutto l’indotto e con conseguenze, che il tempo dimostrerà quanto sono gravi, per la credibilità del sistema Italia che, a fronte di investitori stranieri pronti ad assumersi responsabilità, cambia continuamente le regole del gioco. Non so se c’è la possibilità di tornare indietro sui propri passi, non credo, ma se ci fosse anche una possibilità su un milione chiedo a chi ha ancora un briciolo di responsabilità in questo governo di esperirla”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Noi con l'Italia-Usei.