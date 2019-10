25 ottobre 2019- 15:38 **Ex Ilva: Patuanelli, 'convocheremo azienda e sindacati seconda settimana novembre'**

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Non esiste un piano industriale del Paese senza la siderurgia, quindi dobbiamo garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto perché è fondamentale per l’industria del Paese". Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, lo spiega al termine del tavolo con i sindacati sull’ex Ilva. "Non possiamo lasciare il settore dell’acciaio. L’azienda ha spiegato di essere in difficoltà industriale per situazioni di contingenza del mercato, ma deve rispettare l’accordo siglato un anno fa -continua Patuanelli- Convocheremo l’azienda e i sindacati nella seconda settimana di novembre".