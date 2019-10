22 ottobre 2019- 12:45 Ex Ilva: Patuanelli, 'garantire continuità produttiva'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Non credo che ci possa essere un piano industriale di questo paese senza la produzione di acciaio. Va garantita la continuità produttiva". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli interpellato, a margine della Cerimonia al Quirinale dei Cavalieri del Lavoro in merito alla vicenda ex Ilva. "Interloquiremo con l’azienda sul insieme delle scelte necessarie per garantire la continuità produttiva anche nel caso di sviluppo di nuove tecnologie", sottolinea Patuanelli riferendosi ad ArcelorMittal."Io ritengo che non ci siano motivazioni per non continuare l’attività produttiva - spiega- Anzi è stato accolto anche un ordine del giorno, e lo dirò anche tra un po' in aula, che impegna il governo a garantire la continuità produttiva dello stabilimento".