5 novembre 2019- 14:26 Ex Ilva: Patuanelli, 'non permetteremo ricatto a Stato, impegni vanno mantenuti'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Non permetteremo ad ArcelorMittal di ricattare lo Stato italiano mettendo sul piatto oltre 5 mila esuberi. Gli impegni vanno mantenuti e i cicli produttivi in flessione possono essere accompagnati con strumenti di sostegno, non licenziando le persone. Specialmente quando un anno prima si è firmato un accordo per la piena occupazione". Così in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli sulla vicenda ex Ilva.