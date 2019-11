4 novembre 2019- 15:07 **Ex Ilva: Pd, 'Conte convochi subito Arcelor Mittal'**

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Sulla vicenda Ex Ilva esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e lo sconcerto per l’annuncio da parte di Arcelor Mittal del disimpegno sull’azienda. Non si perda tempo: il presidente Conte convochi immediatamente Arcelor Mittal. Non si scherza con i lavoratori e con l’ambiente: pretendiamo serietà e rispetto”. Lo scrive in una nota Pietro Bussolati della segreteria nazionale Pd.