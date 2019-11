5 novembre 2019- 13:25 **Ex Ilva: Re David, 'da governo autogol enorme, richieda a Mittal rispetto accordo'**

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Io trovo che il governo abbia fornito all'Ex Ilva un alibi gigantesco sul rispetto dell'accordo. Un alibi gigantesco. E il non offrire un quadro certo sia un elemento che sta all'opposto di fare politica industriale. Un quadro legislativo certo è una necessità: varare una immunità che non era permanente perchè avrebbe seguito il cronoprogramma ambientale e toglierlo appena 2 mesi dopo e pretendere che questo non abbia nessun significato, trovo sia stato davvero un grossissimo autogol da parte del governo". Così il leader Fiom, Francesca Re David rafforza le ragioni del sindacato alla luce della decisione di ArcelorMittal di lasciare gli stabilimenti dell'ex gruppo Ilva, a margine dell'avvio del tavolo di confronto sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici.