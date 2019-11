5 novembre 2019- 16:57 Ex Ilva: Renzi, 'cordata? Faccio senatore non costruttore di cordate...'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Io non sono al lavoro per una cordata. Io faccio il senatore non il costruttore di cordate". Lo dice Matteo Renzi a Radio Uno a proposito delle indiscrezioni su un suo impegno a mettere insieme una cordata per l'ex-Ilva comprendente Jindal, l'azienda che era arrivata seconda -dopo Arcelor Mittal- nella gara per lo stabilimento di Taranto. "Jindal ha un investimento in Italia, è ovvio che viene in Italia. Ha fatto un bell'investimento a Piombino, spero vada avanti ed è chiaro che merita attenzione, anche del ministro Patuanelli. Non credo ci sia in programma un incontro", aggiunge.