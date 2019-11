5 novembre 2019- 16:46 Ex Ilva: Sajjan Jindal in Italia in visita a Piombino

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - L'imprenditore indiano Sajjan Jindal, presidente e amministratore delegato del gruppo Jsw, sarà in Italia in questi prossimi giorni. Il numero uno indiano, infatti, secondo quanto si apprende da fonti vicino al dossier, dovrebbe essere in visita a Piombino dove il gruppo Jindal ha rilevato le acciaierie ex-Lucchini.