25 ottobre 2019 Ex Ilva: Stefano (Pd), 'bene confronto e impegno Governo, odg Senato va attuato'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "L'incontro di oggi tra il ministro Patuanelli e i sindacati sull'ex Ilva è un fatto positivo, così come è bene che il titolare dello Sviluppo economico pretenda il rispetto degli accordi da parte dell'azienda". Lo dice il senatore Dario Stefàno, vicepresidente del gruppo del Pd, eletto in Puglia. Del resto, aggiunge, "un ordine del giorno approvato in Senato impegna specificatamente il governo a rilanciare il sito produttivo di Taranto, proseguendo nell'attuazione del piano per il risanamento ambientale. Se, come giustamente ha ribadito oggi il ministro Patuanelli, la siderurgia è essenziale per il profilo industriale dell'Italia, è necessario dare seguito agli obiettivi inseriti nell'ordine del giorno, senza temere di investire il Parlamento qualora ci fosse la necessità di un ulteriore intervento legislativo". Le preoccupazioni dei sindacati, sottolinea, "sono legittime. Attendiamo ora con fiducia i successivi sviluppi del tavolo con tutte le parti che il ministro ha annunciato di voler convocare per la seconda settimana di novembre".