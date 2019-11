5 novembre 2019- 18:51 **Ex Ilva: Svimez, con stop piano perso potenziali 51 mila posti lavoro**

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Sotto il profilo occupazionale, nell’intero periodo di attuazione del piano industriale 2018-23 proposto da Am Investco "si valuta che la produzione complessivamente realizzata avrebbe creato circa 51.000 posizioni lavorative, di cui circa 42.000 in Puglia e le restanti altrove (anche in questo caso: la gran parte nel Centro-Nord)". E' quanto emerge da uno studio della Svimez che ha elaborato una prima stima degli effetti macro economici della chiusura dell'Ilva.