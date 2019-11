5 novembre 2019- 19:07 **Ex Ilva: Svimez, da chiusura impatto annuo di 3,5 mld sul pil (-0,2%)**

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - L'impatto annuo sul pil nazionale della chiusura dello stabilimento ex Ilva di Taranto "è stimato, considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti, in 3,5 miliardi di euro, di cui 2,6 miliardi concentrata al Sud, in Puglia, e i restanti 0,9 miliardi nel Centro-Nord, pari allo 0,2% del pil italiano. Se consideriamo l’impatto sul Pil del Mezzogiorno si sale allo 0,7%". E' quanto emerge da una prima stima degli effetti macroeconomici della chiusura dell'Ilva della Svimez. "La valutazione ha considerato gli effetti della chiusura rispetto all’attuale assetto produttivo caratterizzato già oggi da una produzione (intorno ai 4,5 milioni di tonnellate) inferiore agli obiettivi previsti dal piano industriale", sottolinea l'associazione.